Tensió entre veïns i okupes al carrer Zamenhof de Manresa

Els veïns d'un bloc van viure ahir al vespre un episodi de tensió, amb violència inclosa, amb uns okupes que els últims dies s'han instal·lat en dos blocs d'una mateixa promoció d'habitatges a la cantonada entre els carrers Doctor Zamenhof i Camí Vell de Santpedor, a tocar l'avinguda de les Bases de Manresa.

Segons relataven els mateixos veïns, ahir al vespre, el representant d'una immobiliària que gestiona els pisos i una veïna van ser agredits per alguns dels okupes. L'home va rebre cops de puny i va haver de ser atès a l'ambulatori mentre que una veïna que tenia el mòbil a les mans, i pensant que estava gravant, li van clavar una empenta amb la intenció de sostreure-l'hi, explica. La situació, que va mobilitzar bona part dels veïns, va requerir la presència dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local, que en els últims dies ja s'han personat una desena de vegades a la zona.

Més tard, i quan la policia ja havia marxat, es va viure un nou episodi de tensió, encara que aquesta vegada no es va arribar a les mans. Segons expliquen fonts veïnals, tres dones volien accedir al pis ocupat i de nou va ser necessària la presència de la policia.

Més enllà d'aquests episodis viscuts ahir, els veïns també es mostren molt preocupats per la presència d'okupes en aquest bloc i en un altre de la mateixa promoció. Expliquen que els primers van arribar ara fa una setmana en un dels blocs del Camí Vell de Santpedor i els segons, amb els qual ara hi ha més problemes, es van instal·lar a l'àtic d'un dels edificis al carrer Zamenhof, on només hi ha pisos de protecció oficial, la nit de diumenge a dilluns. Els veïns asseguren que malgrat que van avisar els Mossos d'Esquadra quan els okupes, que anaven amb menors, estaven intentant entrar a l'habitatge l'ocupació es va consumar.

Arran de l'ocupació, la comunitat ha canviat les claus de les habitacions de comptadors per evitar que els okupes punxin els subministraments i estan treballant per evitar que puguin fer ús de l'ascensor.

Al bloc del carrer Zamenhof, segons expliquen els veïns, també hi ha cinc pisos més buits i el seu temor és que s'hi puguin acabar instal·lant altres okupes. Aquests pisos, expliquen, són d'Acciona tenen alarma i la previsió és que aquesta setmana hi instal·lin portes antiokupes. A més, alguns ja tenen compradors.

D'altra banda, segons ha pogut saber aquest diari, el pis que es va ocupar –que com tot el bloc és de protecció oficial– ja estava adjudicat a un comprador que havia de signar la transacció després de mesos d'espera arran dels tràmits que ha hagut de fer perquè és de protecció oficial i també s'han demorat arran de la pandèmia.