La fiscalia es querella contra un empresari per enderrocar un molí del segle XVI de Navàs

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha presentat una querella contra el responsable de la societat forestal A S.L.U per dos presumptes delictes sobre el patrimoni històric a Navàs. Segons el ministeri públic, l'empresa de l'acusat hauria enderrocat totalment el Molí de Cal Cots, datat del segle XVI i inclòs en el Pla especial urbanístic (PEU) de Masies i cases Rurals situades al sòl no urbanitzable; i causat desperfectes al jaciment de Vilamorós, inclòs a l'Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya i protegit pel Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni i Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Navàs,

Segons explica la Fiscalia, l'agost de 2019 els Agents Rurals van descobrir que el Molí de Cal Cots havia estat totalment enderrocat. Assenyalen que el responsable de l'empresa hauria aprofitat que comptava amb una autorització per fer una rompuda forestal. Afegeix, però, que aquesta no incloïa la zona on es trobava l'edifici protegit. A més, el Pla Tècnic de Gestió Forestal (PTGF), aprovat per l'Administració competent, exigia que l'actuació forestal no es podia fer sense dur a terme abans una intervenció arqueològica preventiva.

Segons l'escrit de la Fiscalia, aquelles limitacions venien imposades perquè aquelles rompudes concretes se situaven sobre mateix del jaciment arqueològic de Vilamorós, amb un nivell de protecció integral, per la qual cosa no es podien fer actuacions que poguessin malmetre'l. I afegeix que, malgrat conèixer les prohibicions a l'actuació, va practicar les rompudes ocasionant "uns danys en aquell jaciment de valor incalculable, amb pèrdues irreparables del patrimoni cultural, els quals s'hauran de determinar a través d'una intervenció arqueològica de gran abast". Els mateixos agents rurals, afegeix l'escrit, van trobar el setembre de 2019 a l'indret sis fragments de ceràmica i un de possible tovot del jaciment que havien quedat malmesos i al descobert.

Arran dels fets, el ministeri públic demana al jutge que se citi a l'acusat a declarar com a investigat per dos presumptes delictes contra el patrimoni. També a la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya que s'uneixi a la causa i faci un informe tècnic complet i exhaustiu sobre els danys causats al patrimoni arqueològic i cultural. També que xifri el cost de reconstrucció del Molí i dels danys al jaciment.