Jutgen dotze joves de Manresa per 38 robatoris a cases del Bages, la Segarra i l'Alt Penedès

L'Audiència de Lleida jutjarà dilluns 12 joves, d'origen marroquí i amb domicili a Manresa, a qui se'ls imputa un total de 38 robatoris a cases habitades del Bages, la Segarra i l'Alt Penedès entre els mesos de juliol i setembre de 2018.

Fiscalia demana penes que van entre els 8 i els 2 anys per robatoris a domicili, danys i pertinença a un grup criminal. Segons fiscalia, les cases i xalets on entraven es trobaven en pobles petits i normalment hi entraven forçant les portes i finestres mentre altres membres del grup vigilaven i s'asseguraven que poguessin marxar ràpid del lloc fent servir diversos vehicles per no ser detinguts per la policia. Els objectes robats els venien a un matrimoni de Barcelona que regentava un comerç.

Fiscalia demana penes de 6 anys i 3 mesos de presó a sis dels acusats per continuïtat delictiva en els robatoris a domicilis i altres dos anys per pertinença a grup criminal; entre 3 i 4 anys a 5 acusats per delictes de robatori en un domicili habitat i 2 més per pertinença a grup criminal; i a dos acusats els demana 2 anys per delicte de receptació.