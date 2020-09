Un motorista mor en xocar contra un cotxe a l'accés al Pont de Vilomara

Arxiu particular

Imatge del lloc de l'accident | Arxiu particular

El conductor d'una motocicleta va morir ahir a la tarda al Pont de Vilomara en xocar amb un turisme, segons van informar fonts del Servei Català de Trànsit (SCT). Els fets van tenir lloc poc abans de 3/4 de 6, a la rotonda d'entrada de la població. La víctima de l'accident és un home de 36 anys i veí de Terrassa, segons va poder confirmar ahir Regió7.

Per causes que els Mossos d'Esquadra encara estan investigant, hi va haver una col·lisió entre un turisme i una motocicleta a la cruïlla de la carretera BV-1225 i el carrer de Santa Magdalena, a tocar de la benzinera de CEPSA.

A conseqüència d'aquest xoc, va morir el conductor del vehicle de dues rodes, mentre que el conductor del turisme, que viatjava sol, va resultar il·lès.

Arran de la incidència, es van activar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i també els vigilants municipals, que es van desplaár fins al lloc de la col·lisió.

El d'ahir a la tarda és el segon motorista que mor aquest any en un accident de trànsit al Bages i que, com el sinistre d'ahir, va tenir lloc en un tram de via urbana.

L'anterior accident mortal en el qual va perdre la vida un motorista va tenir lloc el 18 de maig a Santpedor. El vehicle de dues rodes circulava per la carretera de Navarcles i el turisme, que s'incorporava a la carretera, a l'alçada del camp de futbol, van xocar. En aquella ocasió, la conductora del turisme implicat en el sinistre va donar positiu per consum d'alcohol en el test posterior per consum d'alcohol i substàncies estupefaents.

La víctima mortal va ser Joan Sala, molt conegut al municipi per la seva implicació en el Centre Excursionista 2x2 d'aquesta població bagenca.