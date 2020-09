L'okupa del carrer Zamenhof: «Els veïns picaven fort a la porta i no puc sortir de l'edifici»

«Els veïns no es van portar gens bé. No he buscat problemes, i els veïns picaven fort la porta i han fet malbé el pany. Tinc dos fills i el gran, de vuit anys, s'adonava del que passava i s'angoixava». És el que explica la jove que okupa l'àtic del número 28 del carrer Zamenhof. Els representants de la immobiliària que s'encarrega de gestionar els pisos socials ha detallat que l'actitud dels veïns va durar fins ahir, quan es van adonar de la situació precària que està vivint i la propietat, Acciona, hagi decidit contactar amb l'Ajuntament per buscar una solució per a la jove.

La dona ha reconegut que l'actitud dels veïns ha canviat, però ha remarcat que la situació en la que és molt delicada. «Van canviar el pany de la porta i, per tant, no puc entrar i sortir de l'edifici. Em van tallar la llum i l'aigua i quan venen a portar-me menjar per alimentar els nens he de baixar perquè ningú pot pujar. L'intèrfon, a més, no funciona», narrava la dona mentre al carrer hi havia una concentració en contra de l'ocupació en la que han assistit unes 80 persones. Per evitar que la tensió augmentés, s'hi han desplaçat Mossos d'Esquadra i Policial Local, que han estat tota l'estona vigilant.

La jove, que afirma viure sola en aquests moments amb els dos nens, explicava que unes persones li van vendre la clau del pis per 2.500 euros i que li van explicar que la propietat era una entitat bancària. «No sabia la situació real i no m'imaginava que passaria tot això». La dona, que no ha volgut donar el seu nom i tampoc s'ha deixat prendre fotografies, explica que, a més, han hagut de portar el seu fill gran a l'hospital aquest divendres perquè tenia febre.

Els veïns, per la seva banda, explicaven que l'ocupació ha creat malestar i han recordat que, a més, el pis social ja té un adjudicatari, que hi pensava a anar a viure ben aviat. La dona afirma que els representants de la immobiliària li han explicat que s'han posat en contacte amb l'Ajuntament, però que de moment ningú del consistori s'ha posat en contacte amb ella. De moment, no sap què farà.