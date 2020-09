Ocupen un pis social destinat a un veí privat d'un lloguer anterior per racisme

Porta d'entrada al bloc on hi ha el pis okupat

Porta d'entrada al bloc on hi ha el pis okupat oscar bayona

No li havien llogat un pis a Manresa per ser negre i ara li han ocupat el pis social en què havia d'entrar ben aviat. El perjudicat va anar ahir a negociar, acompanyat dels responsables de la immobiliària, amb els okupes per convèncer-los que marxin perquè hi vol anar a viure aviat. El personal de la immobiliària explicava ahir a aquest diari la situació del jove adjudicatari, que en arribar al bloc va preferir no fer declaracions.

Es tracta de l'àtic del número 28 del carrer Doctor Zamenhof, on els darrers dies ha anat els Mossos d'Esquadra i la Policia Local diverses vegades a instàncies dels veïns pel malestar que els provoca la situació i perquè els okupes van agredir dimecres el representant de la immobiliària i van empentar una veïna quan hi van anar per demanar que marxessin.

Al jove que ha d'entrar al pis, nascut al Senegal, li van denegar anteriorment un lloguer en una immobiliària perquè el propietari va explicitar que no hi volia estrangers, malgrat ser solvent i reunir les condicions per accedir a l'habitatge. Pel que fa al pis social, que és de compra, l'adjudicatari té gairebé tota la documentació a punt i tenia pensat acabar de culminar els tràmits ben aviat i entrar-hi a viure d'aquí a pocs dies, segons va explicar a aquest diari el representant de la immobiliària. Es tracta d'un bloc amb pisos socials d'Acciona. Dos veïns van veure com els okupes forçaven la porta per accedir-hi la nit del 30 al 31 d'agost, moment en què van trucar als Mossos i van interposar una denúncia per violació de domicili.

La situació ha provocat malestar als veïns, que han canviat el panys de les portes d'accés de l'immoble amb la finalitat de dificultar l'entrada i la sortida dels okupes a l'edifici, i és que asseguren que sentien sorolls a les nits perquè hi ha altres persones que entren i surten del pis. A l'habitatge hi viuen set okupes, dels quals dos són nens. Els veïns afirmen que l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, s'ha posat en contacte amb ells i s'ha interessat per la situació. Es dona el cas que en la mateixa promoció d'habitatges, però al carrer Camí Vell de Santpedor, hi ha un altre pis ocupat per coneguts dels que s'han instal·lat al bloc del Doctor Zamenhof i, segons els veïns i els representants de la immobiliària, els okupes al·leguen que els van vendre la clau del porta i els van dir que la propietat és una entitat bancària.

Ahir, precisament, els van intentar convèncer que es tracta d'un pis social i que estan perjudicant el jove que hi volia anar a viure aviat.