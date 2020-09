Rescaten una dona de 70 anys que s'havia perdut a Meranges

Els Bombers van rescatar aquest dijous a la nit una dona de 70 anys, de nacionalitat francesa, que s'havia perdut a Meranges, a la Cerdanya. El cos d'emergències va rebre l'avís a les 20.13 h i va enviar dues dotacions al lloc dels fets. A les 21.40 h la dona va ser localitzada sana i estàlvia a la zona de la serra de l'Home Mort.

Havia sortit a caminar pel bosc i s'havia desorientat, segons fonts del cos. Quan els Bombers la van trobar estava molt cansada però il·lesa, de manera que no va haver de ser atesa per personal sanitari. Els efectius de rescat van acompanyar la dona al refugi de la Feixa, on l'esperava la família.