Un cotxe s'estimba contra un bloc de pisos a Sallent i rebenta la canonada del gas

Un cotxe s'ha estavellat aquest dissabte al migdia contra la façana d'un bloc de pisos a Sallent i ha rebentat la canonada el gas. Els fets han tingut lloc al carrer del Cos número 33 a dos quarts d'1 del migdia i en un primer moment s'hi han desplaçat els Bombers i la Policia Local. No hi ha hagut cap ferit, i els mateixos veïns han tancat l'aixeta del gas. Després que Bombers hi fes una inspecció, personal de la companyia del gas se n'ha fet càrrec. Fins al lloc de l'accident hi han anat tres dotacions de Bombers.