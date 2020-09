Un detingut per atracar una botiga de Martorell amb una màscara i una pistola simulada

Els Mossos d'Esquadra van detenir el dilluns 31 d'agost un home de nacionalitat marroquina, de 31 anys i veí de Martorell, per atracar un comerç de Martorell amb una màscara d''Anonymous' i una pistola curta simulada a la part del davant del cinturó. L'assalt va passar el 22 d'agost quan faltaven pocs minuts per les onze del matí, quan l'individu va entrar a l'establiment comercial i es va adreçar a una de les dependentes, que es va refugiar ràpidament en una estança de la botiga on hi havia dues companyes més. L'home va poder fugir però va ser identificat dies després gràcies a les imatges de la càmera de seguretat que van mostrar la seva peculiar forma de caminar i que tenia poca mobilitat en un braç.

Tot i que una de les dependentes de la botiga va trucar al 112, quan les patrulles dels Mossos van arribar a l'establiment el presumpte lladre ja havia marxat del lloc.

Gràcies a les imatges recollides pel sistema de seguretat de l'establiment, els investigadors van observar la peculiar forma de caminar de l'autor del robatori així com la limitada mobilitat d'un braç del lladre. Pocs dies després, els investigadors, que feien tasques de prevenció de robatoris a Martorell, van observar una persona amb una característica manera de caminar i amb un braç en cabestrell, molt similar a l'individu que havia assaltat la botiga, i el van identificar.

Després d'això, els agents van investigar si alguna botiga del municipi havia venut la peculiar màscara emprada en el robatori. Finalment, van localitzar l'establiment on havia comprat la mascara i una pistola de joguina. Gràcies a les imatges de la càmera de seguretat de la botiga van comprovar que el comprador era l'home que havien identificat poques hores abans a la via pública.

Amb aquests indicis, els investigadors el van detenir i van demanar al jutjat d'instrucció una ordre que els permetés fer una entrada i escorcoll en el domicili del detingut. A l'interior de l'habitatge hi van trobar la jaqueta i la motxilla que havia fet servir en el robatori violent.

El detingut, amb cinc antecedents policials, va passar a disposició judicial i el jutge i va decretar la seva llibertat amb càrrecs.