Ferit menys greu un motorista a Peramola

Un motorista ha resultat ferit menys greu aquest dissabte al migdia en patir en un accident quan circulava per un camí de difícil accés a la zona de Cortiuda. L'home, en caure, s'ha trencat la tíbia i el peroné i, segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), estava en estat menys greu. L'accident ha tingut lloc a la 1 del migdia i els Bombers hi han anat amb tres dotacions, han immobilitzat el motorista i l'han traslladat fins on havia aterrat un helicòpter del SEM. Finalment ha estat evacuat fins a l'hospital Parc Taulí de Sabadell. L'accidentat és un home de 46 anys.