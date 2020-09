L'Ajuntament de Berga inicia l'enderroc de dos edificis ruïnosos del barri vell

Les empreses contractades per l'Ajuntament de Berga han començat els treballs d'enderroc manual -i també de sanejament de les parts més perilloses-, dels edificis número 8 i 6 del carrer del Carme de Berga. Aquestes dues cases es troben en estat de ruïna i dissabte passat van experimentar un ensorrament parcial després d'anys d'abandonament, una situació que era coneguda però que no ha servit perquè s'hi hagi actuat abans que s'esfondressin. L'ensulsiada en qüestió va obligar a desallotjar una desena de veïns de pisos adjacents del mateix car-rer del Carme però també del Buxadé per tal d'evitar riscos per a la seva integritat física.

Els treballs d'enderroc manual continuaran avui perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa al més aviat possible, previsiblement la setmana entrant. Amb tot, no hi ha cap data fixada perquè la durada de l'enderroc depèn del que es vagin trobant els operaris durant la seva delicada i laboriosa feina, una tasca exigent a causa del mal estat de les edificacions

Els operaris treballen a l'estret carrer del Carme des d'un elevador i van tirant restes de totxos, canaleres, ferros, cables a l'interior del que queda de l'edifici del número 8. També retiren elements inestables del 6, enganxat al 8.

Ahir, aquest diari va poder comprovar que la paret mitgera que els dos immobles comparteixen ha cedit gairebé totalment. Hi ha parts on hi hauria d'haver mitgera on no hi ha res, només un buit. Les edificacions tenen una aparença extremadament fràgil. Per això l'enderroc s'està fet de forma manual i des de la part superior de l'edifici perquè el material que es retira i saneja de la casa 8 caigui a dins de l'edifici que s'ha convertit en un cub buit per dins, ple de runa (vegeu fotografia petita).

Com que la paret mitgera també ha cedit, els operaris retiren les parts que se'n desprenen. La degradació de l'edifici 8 es tan gran que els treballadors han hagut d'apuntalar tots els pisos del número 6, el del costat, per evitar que caigués de cop, segons han explicat a Regió7 fonts de Clau 21, l'empresa que fa les obres. Al llarg d'aquesta setmana s'han col·locat prop d'un centenar de barres d'apuntalament als diferents pisos, finestres incloses, seguint les indicacions dels Bombers. I un cop s'ha conclòs aquesta feina prèvia per poder treballar amb les màximes garanties de seguretat, ahir ja es va començar a desmuntar, literalment, el que queda de l'edifici 8 i parts del 6.

L'enderroc manual probablement es farà fins a l'alçada del primer pis, el que es consideri necessari perquè no quedin parts inestables que suposin un risc per a la integritat de les persones.

Posteriorment, l'Ajuntament de Berga iniciarà la tramitació per fer acabar d'enderrocar totalment del que quedi dempeus dels dos edificis. Per dur a terme aquest procés seguint el procediment ordinari es necessita una autorització judicial. Tota la tramitació que cal fer es pot allargar un any i mig, aproximadament.

Ahir, tècnics de l'Ajuntament de Berga van ser presents a la zona i van verificar l'estat dels dos immobles des de cases veïnes, com la número 2 del carrer del Carme. Juntament amb el regidor d'Urbanisme de Berga, Aleix Serra, van accedir al número 10 per comprovar si hi havia hagut afectacions en aquest edifici, que està enganxat al número 8, el més malmès.