S'incendia una màquina industrial al polígon de Salelles

Cinc dotacions de Bombers han treballat aquest divendres a la tarda en un incendi a Sant Salvador de Guardiola, al polígon II de Salelles. El foc s'ha originat a la nau de l'empresa Modelfusa, al carrer de Narcís Monturiol 7, i ha afectat una màquina industrial de modelatge de fusta. Els Bombers han rebut l'avís de l'incendi a 3/4 de 5 de la tarda i una hora més tard ja l'han donat per extingit. Posteriorment han seguit al lloc dels fets per ventilar la nau. No hi ha hagut ferits ni altres afectacions materials greus.