Un olesà s'enfronta a 11 anys de presó per mantenir relacions amb una menor

Un veí d'Olesa de Montserrat, A. G. C., s'enfronta a una petició d'11 anys de presó per part de la Fiscalia per presumptament haver mantingut relacions sexuals amb una noia de 15 anys a qui feia classes d'hípica des de quatre anys abans. L'home està acusat d'un delicte continuat d'abusos sexuals a una menor de 16 anys. Aquesta edat és a partir de la qual jurídicament es considera que les relacions sexuals poden ser consentides.

Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, el processat –que actualment té 53 anys– ensenyava a muntar a cavall a la jove des de l'any 2014, quan aquesta tenia 11 anys. Va ser en una data indeterminada del mes de setembre del 2018, diu el relat del ministeri públic, quan la menor ja tenia 15 anys i mentre tots dos feien una ruta a cavall, quan l'adolescent va fer un petó a l'acusat. A partir d'aquell moment, ella va proposar-li repetidament mantenir relacions sexuals, cosa a la qual l'home va acabar accedint, malgrat que, segons el ministeri públic, era conscient que l'adolescent tenia 15 anys.

La primera relació sexual amb penetració entre la menor i l'acusat va tenir lloc l'1 de novembre del 2018, després que tots dos fessin una ruta a cavall. Poc després, durant el mes de novembre d'aquell any, l'home i la menor van tenir relacions sexuals amb penetració i també van practicar sexe oral almenys quatre vegades, tant en una sala adjacent a la zona dels estables on l'home tenia els cavalls com a casa de l'acusat, molt propera als estables on hi havia els cavalls.

Les relacions es van acabar el novembre del 2018, quan la noia va viatjar a Alemanya en el marc d'un intercanvi amb l'institut, segons l'escrit redactat pel ministeri fiscal. Després d'aquest viatge, la mare de la noia es va assabentar que la filla havia mantingut relacions sexuals amb el seu monitor i va denunciar els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell el 24 de desembre. Tres dies després, l'home va ser detingut i va ingressar en un centre penitenciari. El 16 de gener del 2019, l'Audiència de Barcelona va acordar la llibertat provisional de l'home amb la prohibició de comunicar-se amb l'adolescent i de no acostar-s'hi a menys de 200 metres.



Vigilat després de la presó

Per aquests fets, el ministeri públic acusa l'home d'un delicte continuat d'abusos sexuals a una menor de 16 anys i demana per a ell una condemna a una pena d'11 anys de presó.

També sol·licita que a s'imposi llibertat vigilada a l'acusat durant els vuit anys posteriors a la pena de presó, així com que se li prohibeixi comunicar-se amb la víctima i acostar-se a menys de 200 metres de la noia durant cinc anys més als d'una eventual condemna de presó.

El judici per aquest cas d'abús sexual està previst que se celebri demà, dilluns, a la secció segona de l'Audiència Provincial de Barcelona.