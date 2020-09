Detingut un noi per robar i agredir un vianant a Manresa

La Policia Local de Manresa ha detingut aquest dilluns a la matinada un noi de 18 anys per un presumpte robatori amb violència i intimidació. Els fets, explica el cos policial, han tingut lloc entorn les cinc. Una patrulla que circulava per la zona de la plaça Gispert ha estat aturada per un home que els ha dit que dos nois l'acabaven d'agredir i robar.

Els agents han localitzat els joves a prop de l'indret, un dels quals ha estat identificat per la víctima com l'autor de l'agressió. Arran dels fets, la policia l'ha detingut. Per la seva part la víctima ha estat traslladada, amb pronòstic lleu, a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.