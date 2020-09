Detingut un manresà per no respectar una ordre d'allunyament

La Policia Local de Manresa va detenir aquest diumenge al vespre un home, de 38 anys i veí de la ciutat, que s'estava discutint amb una dona a la qual no es podia apropar per l'ordre d'un jutge. Els fets van tenir lloc cap a 3/4 de 9 a l'interior d'un bar del carrer Numància. Alertats que hi podia haver una baralla, la Policia Local hi va acudir i van identificar les dues persones implicades. En constatar que l'home tenia una ordre d'allunyament el van arrestar i van informar la dona dels drets que li son propis. La documentació tramitada, juntament amb els efectes ocupats van ser remesos al Jutjat d'Instrucció en funcions de Guàrdia de Manresa.