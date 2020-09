Les tempestes deixen un petit incendi al Bages i inundacions a l'Anoia

Les tempestes d'aquest dilluns a la tarda van provocar alguns incidents a les comarques centrals. A 3/4 de 8 del vespre un llamp va provocar l'encesa d'uns matolls a Sant Vicenç de Castellet, al carrer del Cardener. Les flames només van cremar uns 3 metres quadrats de vegetació, que ja eren apagades quan van arribar els Bombers.

A l'Anoia, la pluja va deixar inundacions a Piera i a Masquefa. Al primer municipi, els Bombers van rebre l'avís que s'havia inundat un local de planta baixa a l'avinguda d'Igualada, a les 9 del vespre. Una dotació s'hi va desplaçar per retirar l'aigua acumulada.

A Masquefa també va entrar aigua en un pàrquing, al carrer de la Ribera d'Ebre, a 2/4 de 10 de la nit. També s'hi va desplaçar una dotació de Bombers però no van poder-hi treballar perquè hi havia només tres dits d'aigua i no es podia extreure amb una bomba, segons fonts del cos.