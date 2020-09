Troben ossos possiblement humans en un contenidor del cementiri de Castellbell

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar va informar ahir a primera hora del matí que està investigant uns ossos que tot fa indicar que són humans i restes d'un taüt manipulat que es van poder veure al contenidor de restes funeràries que està situat a l'exterior del cementiri municipal.

El taüt va aparèixer desballestat, juntament amb roba vella, flors seques i bosses de plàstic de les quals es desconeix el contingut, tal com es pot apreciar a la imatge que acompanya aquesta notícia. Les restes humanes òssies van quedar al descobert entre la brossa abocada al contenidor.

El consistori va tenir coneixement dels fets dilluns al vespre i ahir va assegurar que des de primera hora del matí treballava per identificar els autors d'un acte que considera «del tot intolerable» i pel qual exigiran responsabilitats.

Segons va explicar a Regió7 l'alcaldessa de Castellbell, Montserrat Badia, a hores d'ara no es pot saber a qui pertanyen les restes trobades al contenidor perquè hi ha hagut 4 actuacions al cementiri en les darreres setmanes. Per aquest motiu el consistori ha obert un expedient de salut pública per esbrinar si hi ha hagut algun tipus de negligència per part de les empreses encarregades de dur a terme els recents enterraments i trasllats de nínxols o bé de l'empresa gestora del cementiri municipal, responsable de dipositar els fèretres buits al contenidor de restes funeràries.

L'alcaldessa va apuntar que «és difícil saber què ha pogut passar o a qui poden pertànyer les restes», ja que al contenidor no només hi havia les restes d'un fèretre. Tot i això, l'alcaldessa va assegurar que «estem esbrinant si algú ha modificat el contenidor per fer la foto perquè els taüts no se solen deixar drets ni tan manipulats com hem trobat aquest».

En aquest sentit, Badia va destacar a ACN que el taüt de fusta trencat que es trobava a la part superior del contenidor en una posició estranya pertany a un nínxol que es va traslladar a principi de juliol amb la presència dels familiars com es fa en aquests casos i que, un cop completat el procés, les restes del nínxol es van dipositar al contenidor del cementiri. Tot i això també va voler apuntar que «podria haver estat fruit de la mala sort de l'operari que podria no haver-se adonat que hi havia restes humanes dins de la capsa que deixava al contenidor. De variables n'hi pot haver moltes».

La guàrdia municipal va aixecar acta ahir i els tècnics municipals ja estan treballant per elaborar un informe sobre si s'ha vulnerat alguna normativa. Badia va afirmar que «és intolerable que apareguin unes restes al contenidor de residus funeraris, suposant que siguin humanes. Per tant, cal esbrinar què ha passat, i si es demostra negligència, cal depurar responsabilitats». El cas serà traslladat als Mossos d'Esquadra, segons ACN.