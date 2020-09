Cremen cinc contenidors en una mateixa nit, a Manresa

Els Bombers de la Generalitat han hagut d'actuar en tres ocasions aquesta passada nit de dimarts a dimecres per apagar cinc contenidors que cremaven a Manresa. La primera alerta per un contenidor en flames ha estat a 1/4 d'1 de la nit, a la carretera de Vic, i una hora després, n'han cremat altres quatre amb escassos minuts de diferència i a poca distància els uns dels altres: un, cap a la 1.18 h, al carrer del Bonsuccés, i els altres tres, a la 1.23 h, al carrer Circumval·lació (prop de l'Asepeyo). A la carretera de Vic i al carrer del Bonsuccés hi ha actuat una dotació, mentre que al carrer Circumval·lació han estat dues.