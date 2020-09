Lluís Matamala és premiat per la defensa del català en el món jurídic

L'advocat gaianès Lluís Matamala ha estat guardonat amb el XIV Premi Agustí Juandó Royo per la seva trajectòria, pel que fa tant a la defensa del català en el món jurídic com per l'ús habitual i normalitzat que ha fet de la llengua catalana en l'exercici de la seva professió com a advocat.

Matamala va ser el primer advocat que l'any 1981 va presentar la primera demanda en català als jutjats de Manresa. «El que vaig fer va ser una mica trencar el gel», afirma l'advocat a Regió7. Matamala explica com va ser la presentació d'aquella primera demanda en català als jutjats de Manresa. «L'agost del 1981 em van donar el títol i el 3 de setembre vaig presentar la meva primera demanda en català, una de divorci, que no em van voler acceptar. Després de negociar amb el jutge i discutir bastant em va dir que la traduís al castellà, i així ho vaig fer, però la que estava en català no la vaig retirar mai», explica Matamala, que assegura que està molt satisfet pel reconeixement i encara més si és per part del Consell dels Col·legis d'Advocats de tot Catalunya.

L'advocat, que ja acumula una trajectòria de 40 anys en el món de la justícia, recorda que en el món jurídic no era normal veure el català en els procediments escrits però que la seva manera d'entendre la importància de la llengua el va fer prendre aquesta decisió.

L'entrega del guardó, que també ha rebut el president de l'Audiència Provincial de Tarragona, Joan Perarnau, es farà en un acte el proper 18 de setembre al Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa al qual també assistirà el president de la Generalitat, Quim Torra.