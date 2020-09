Els ossos trobats en un contenidor del cementiri de Castellbell podrien procedir d'una exhumació recent

Els ossos apareguts al contenidor del cementiri municipal de Castellbell i el Vilar podrien ser d'un dels difunts exhumats recentment de la seva sepultura. Normalment quan es dona el cas que la família d'un difunt vol traslladar-lo a una sepultura familiar, l'empresa contractada per la família s'encarrega de retirar les restes del nínxol individual, posar-les dins d'una bossa sanitària i col·locar-la a dins del sepultura familiar o de la nova on es volen dipositar les restes. Per altra banda, l'empresa encarregada de dipositar el fèretre ja buit al contenidor de restes funeràries és la gestora del cementiri municipal.

La normativa estableix que no es pot obrir cap sepultura fins dos anys després de la darrera inhumació; en el supòsit que la mort s'hagués produït per malaltia contagiosa o infecciosa aquest termini mínim serà de cinc anys. Quan un sepulcre no té més capacitat o ha caducat la titularitat del mateix, les restes òssies es dipositen a una ossera comuna del cementiri per deixar espai pels futurs difunts.