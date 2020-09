Acusat un olesà per abusar d'una dona amb esquizofrènia

La residència de salut mental Oasis, on vivia la víctima

Un veí d'Olesa de Montserrat s'enfronta dimarts que ve, 15 de setembre, a l'Audiència de Barcelona a un judici en què està acusat d'un delicte continuat d'abús sexual per part de la Fiscalia, que demana per a ell 9 anys de presó.

Segons la Fiscalia, J. V. F., de 30 anys, va abusar sexualment 4 vegades d'una jove el mes de setembre de fa cinc anys, quan aquesta tenia 21 anys. Tal com afirma l'escrit, l'acusat es va aprofitar conscientment de la condició de la víctima, que té esquizofrènia paranoide, per satisfer els seus desitjos sexuals.

Segons l'acusació, el trastorn de la víctima es caracteritza per distorsions típiques de la percepció, del pensament i de les emocions. A més, presenta dificultats per establir relacions interpersonals amb tendència a mostrar desinhibició sexual i actituds seductores que poden comportar conductes de risc per a ella.

L'escrit afegeix que la víctima és altament vulnerable a la pressió i que és fàcilment manipulable per terceres persones, i assegura que no té capacitat de donar el consentiment per mantenir relacions sexuals tenint en compte l'alteració de les seves funcions cognitives, el dèficit d'habilitats socials i la falta de comprensió de conceptes abstractes.

La víctima estava ingressada en règim obert a la residència de salut mental Oasis. L'equipament està situat al mateix municipi d'Olesa i va ser allà on l'acusat, que vivia davant, la va conèixer. Llavors, aprofitant aquesta situació J.V.F. hauria manipulat la víctima per tenir-hi relacions sexuals 4 vegades, que van tenir lloc a dins del vehicle del processat i també en un parc proper a la residència on es trobava la víctima.

L'any 2016 el Jutjat d'Instrucció número 4 de Martorell va acordar prohibir a l'acusat aproximar-se a la víctima, a la residència o a altres llocs freqüentats per ella en una distància inferior a 1.000 metres. Dos anys després, tenint en compte que la víctima havia canviat de residència, el processat va demanar que es retirés la prohibició d'acostar-se a la residència, petició que es va concedir.

La Fiscalia demana 9 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual a més de la prohibició d'acostar-se a la víctima a menys de 1.000 metres o de comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà durant 10 anys. També demana que es mantingui l'acusat en llibertat vigilada durant sis anys i una indemnització a la família de la víctima de 10.000 euros.