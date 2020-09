Mor un veí de Manresa de 77 anys després de rebre l'impacte d'una pedra a La Nou de Berguedà

Un veí de Manresa de 77 anys ha mort aquest dissabte al migdia mentre practicava escalada a la Nou de Berguedà. L'accident s'ha produït en una paret d'escalada de la vía dels Serrats de la Creueta, on la víctima estava escalant amb un grup de persones quan ha rebut l'impacte d'una pedra.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís d'un accident de muntanya greu a la zona dels Serrats de la Creueta de la localitat berguedana a les 12.29h d'aquest dissabte. Segons els testimonis que han avisat als serveis d'emergències i que estaven amb la víctima, l'escalador manresà de 77 anys hauria rebut l'impacte d'una pedra.

Efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat s'han traslladat, en helicòpter, al lloc de l'accident, a la Nou de Berguedà, del qual els testimonis n'havien proporcionat les coordenades. Els serveis mèdics que els acompanyen no han pogut fer res més que confirmar la mort de l'escalador al lloc de l'accident.

En considerar que la zona on s'ha esdevingut l'accident a la zona dels Serrats de la Creueta era practicable per terra, els efectius helitransportats del GRAE s'han retirat. Així, han estat els bombers voluntaris del parc de Puig-reig, en col·laboració amb una unitat de muntanya dels Mossos d'Esquadra, els encarregats de traslladar, en llitera, la víctima mortal al llarg de vora 300 metres, fins l'indret on s'esperava la comitiva judicial.