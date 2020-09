Un veí de Castellgalí va a judici per tenir 60 plantes de marihuana a casa

Un home de Castellgalí s'enfronta a un judici el proper dimecres als Jutjats de Manresa per tenir una plantació de marihuana al seu domicili. Segons l'escrit de Fiscalia a l'acusat, amb inicials M.A.O.D. se li van intervenir un total de 60 plantes.

Els fets pels quals s'acusa l'home de Castellgalí van tenir lloc el 31 d'agost del 2018. Els agents van entrar aquell dia al seu domicili i hi van trobar 60 plantes de marihuana, que sumaven un total de 21.210 grams en pes brut. A més, els agents també van descobrir diferents elements que s'utilitzen per al tractament i el creixement d'aquesta planta com són llums halògens, ventiladors, extractors d'aire, humidificadors i algunes eines de jardineria.

Segons una valoració publicada per l'Oficina Central d'Estupefaents de la Policia Nacional, un gram de marihuana pot arribar a tenir un preu aproximat de 5,37 euros al mercat negre. Això significa que les plantes confiscades, de les quals es podria aprofitar una massa neta de 617,1 grams que podrien tenir un valor aproximat de 3.313 euros. Els agents també van trobar elements que feien pensar que la marihuana es destinaria a la venda il·legal.

La Fiscalia demana imposar una pena de 3 anys de presó i una multa de 6.700 euros per un delicte contra la salut pública. A més, l'acusat haurà de fer-se càrrec del cost del procediment judicial.



Les plantacions no s'aturen

El judici per aquestes plantacions de Castellgalí tindrà lloc la setmana que ve però els fets van tenir lloc ja fa dos anys, i les plantacions de marihuana a la Catalunya Central han continuat apareixent.

A principi de juliol els Mossos van desarticular una xarxa que podia generar uns 6 milions d'euros l'any en marihuana. En l'operació es van detectar setze plantacions actives, vuit d'inactives i dos magatzems amb material necessari per al cultiu de marihuana, i algunes d'aquestes estaven situades en municipis de la Catalunya Central.

El mateix mes també hi va haver sis detinguts per cultiu de marihuana en diversos municipis, entre els quals hi havia Sant Fruitós de Bages.

Recentment també s'han descobert plantacions de marihuana al Solsonès. El 20 d'agost la Guàrdia Civil va detenir un home de 30 anys després de descobrir una plantació amb 215 plantes de marihuana en una casa aïllada del Solsonès, a més d'elements relacionats amb el seu cultiu.

Una setmana més tard, agents de la Guàrdia Civil van detenir un altre home de la comarca que, en aquesta ocasió, tenia 12 grans plantes.