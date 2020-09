Un veí de Prats mor en un xoc frontal entre dos turismes a Santa Maria de Merlès

El conductor d'un tot-terreny ha mort en un xoc frontal a la C-62 a Santa Maria de Merlès, al Berguedà, aquest dilluns minuts després de les 7 del matí. La víctima és J.M.T, de 62 anys i veí de Prats de Lluçanès. L'accident ha tingut lloc al quilòmetre 24,5 de la via en direcció a Berga, quan un tot-terreny i un turisme han col·lidit frontalment per causes que s'estan investigant.



Com a conseqüència de l'accident, el conductor del tot-terreny ha mort i el conductor del turisme (que viatjava sol) ha resultat ferit molt greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, segons informació dels Bombers. Al tot-terreny també hi viatjaven tres ocupants més que han resultat ferits, un de caràcter menys greu i dos de lleus, i tots tres han estat traslladats a l'Hospital de Berga.





Arran de la incidència, que ha provocats'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra , tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La carretera ha estat tallada fins a les 10 del matí i s'han fet desviaments del trànsit per pistes rurals i carreteres secundàries.Amb aquesta víctima, són 78 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.