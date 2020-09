Dos ferits per l'accident d'una furgoneta que ha perdut la càrrega

Dues persones han resultat ferides aquest dilluns al migdia a Manresa en un accident de trànsit causat per una furgoneta que ha perdut la càrrega. El sinistre ha tingut lloc cap a 3/4 de 2 a l'Avinguda de les Bases. Segons la Policia Local, la furgoneta transportava al sostre un tub, que ha caigut i ha col·lidit amb un turisme, on viatjava un home de 47 anys i de Manresa i que a patit ferides. A més, i de rebrot, el tub ha retornat cap a la furgoneta, on ha entrat per la finestra i ha provocat, també, lesions al conductor, un navarclí de 44 anys. Tots dos homes han estat traslladats a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa amb pronòstic lleu/menys greu.