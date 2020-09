Un veí de Prats mor en un xoc entre dos turismes a Santa Maria de Merlès

Agents dels Mossos d'Esquadra investigant les causes de l'accident mortal d'ahir a Santa Maria de Merlès

El conductor d'un tot terreny va morir ahir en un xoc frontal a la carretera C-62 a l'alçada del terme municipal de Santa Maria de Merlès, al Berguedà. La víctima és J.M.T, de 62 anys i veí de Prats de Lluçanès. L'accident va tenir lloc uns minuts després de les set del matí al quilòmetre 24,5 de la via en direcció a Berga, quan el tot ter-reny de la víctima i un turisme van col·lidir frontalment per causes encara desconegudes.

Com a conseqüència de l'accident, el conductor del tot terreny va morir i el conductor del turisme (que viatjava sol) va resultar ferit molt greu i va ser traslladat en helicòpter a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, segons van informar els Bombers. Al tot terreny també hi viatjaven tres ocupants més que van resultar ferits, un de caràcter menys greu i dos de lleus, i tots tres van haver de ser traslladats a l'Hospital de Berga.

Arran de la incidència, que va provocar el tall de la via en els dos sentits de la marxa, es van activar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La carretera va estar tallada fins a les 10 del matí i es van fer desviaments del trànsit per pistes rurals i carreteres secundàries per evitar provocar retencions a la C-62. Segons informen des de l'Ajuntament de Prats de Lluçanès, la víctima es dedicava a la gestió forestal i a la venda de llenya.

Amb aquesta i una altra víctima d'un accident que va tenir lloc ahir a la tarda a Brunyola (la Selva) són 79 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya. La segona víctima va morir ahir a 3/4 de 6 de la tarda en sortir de la via i caure per un terraplè a la carretera GIV-5334.