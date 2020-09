Un accident amb tres vehicles implicats obliga a tallar la C-55 a Súria prop d'una hora

Tres vehicles han xocat per encalç aquest dimarts al matí a la C-55 al seu pas per Súria i han deixat tres persones ferides lleus. La carretera ha estat tallada en els dos sentits de la marxa prop d'una hora a causa de l'accident, segons ha informat Trànsit, des de les 10.11 h. La via s'ha reobert a les 10.56 h però les retencions i la circulació intensa s'han allargat encara una bona estona.



La topada s'ha produït al quilòmetre 44 en direcció a Solsona, amb tres vehicles implicats. Tres passatgers han resultat ferits lleus i han estat atesos pel SEM al lloc dels fets. Una dotació dels Bombers, del parc de Cardona, s'ha desplaçat fins al punt de l'accident i ha treballat per retirar les restes dels vehicles accidentats.





? Tallada la C-55 a Súria en els dos sentits per #accident pic.twitter.com/msH0QR7LFr — Trànsit (@transit) September 15, 2020