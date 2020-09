El 100% dels funcionaris dels jutjats de Puigcerdà eren interins el 2019

Els jutjats de Puigcerdà tenien l'any 2019 el 100% dels seus treballadors funcionaris com a interins. De la plantilla de 10 membres que ha de tenir aquest òrgan judicial, cap d'ells tenia una plaça com a titular l'any passat, segons les dades de la Memòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ha publicat el Consell General del Poder Judicial d'Espanya.

Sempre fent referència al 2019, el de Puigcerdà és el jutjat amb més percentatge d'interinatge de Catalunya i l'únic que té tots els seus treballadors sense plaça fixa, però no és l'únic que pateix una situació semblant ja que la mitjana catalana es troba al 47,37%. Després del de Puigcerdà, el jutjat de Catalunya amb més treballadors eventuals és el de la Seu d'Urgell, amb només 4 treballadors fixos d'una plantilla de 22.

Pel que fa a la resta de l'àmbit territorial que cobreix Regió7, els òrgans judicials de Berga (73,3%), Manresa (63,70%) i Martorell (61,36%) tenen més funcionaris interins que fixos. Igualada, que en té el 47,69%, supera la mitjana catalana, i Solsona, amb el 42,86%, és la zona amb menys grau d'interinatge del territori.

A nivell català, el jutjat menys afectat per aquest fet és el de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), amb només el 22, 86%, seguit de Sant Feliu de Llobregat amb el 35,85%.

El problema de la interinitat s'agreuja en donar-se especialment i habitualment en determinats partits judicials que tenen una elevada càrrega de treball i estan servits també de forma intermitent per jutges i lletrats de l'Administració de justícia substituts. Aquesta situació de canvis continus de personal pertorba moltíssim el funcionament normal de l'òrgan. A més, tot i que el document assegura que hi ha bons professionals interins veterans, reconeixen que moltes vegades el personal nomenat no té formació ni experiència.

Segons el departament de Justícia, s'està prioritzant els llicenciats o graduats en dret per reclutar interins en el cos de gestió, però el sistema de formació, consistent en un període de tutoria en la mateixa oficina judicial una vegada el funcionari interí s'ha incorporat al seu lloc de treball, entorpeix la dinàmica de l'oficina durant el temps d'aprenentatge i endarrereix la tramitació dels assumptes, ja que la seva contractació comporta que la formació es faci en horari laboral i a través d'altres funcionaris que han de deixar d'atendre la seva pròpia feina.

En aquest sentit, el degà del Col·legi d'Advocats de Manresa, Abel Pié, assegura que aquesta situació «implica molta rotació i inestabilitat perquè suposa que aquell funcionari que ara hi és, el mes que ve hi deixa de ser». Segons Pié, molts dels funcionaris van canviant entre jutjats perquè no tenen plaça fixa i això provoca certa lentitud en el funcionament de l'òrgan judicial ja que en el moment en què fan un trasllat han de deixar temes a mitges i n'han d'agafar altres de nous, i dedicar temps a posar-se al dia per poder-los treballar correctament.

Els jutjats amb més percentatge d'interinatge estan més allunyats de Barcelona. L'advocat manresà, que també va ser president d'Advocacia Catalana entre el 2014 i el 2015, entén que això es dona perquè a les zones amb poca població, com Puigcerdà, la gent del ter-ritori no fa oposicions i per tant hi ha d'anar gent de l'àrea metropolitana de Barcelona que, quan en té l'oportunitat, es desplaça per estar més a prop de la família.