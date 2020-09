Crema una llar de foc a un edifici en obres d'Esparreguera

L'incendi d'una llar de foc ha afectat part d'una teulada de fusta d'un edifici en obres situat a la plaça de l'Ajuntament d'Esparreguera. El cos de Bombers ha rebut l'avís a les 11.13 h del matí però quan hi han arribat el foc ja estava pràcticament extingit. El foc ha quedat amb un ensurt ja que no hi ha hagut cap persona ferida ni afectacions greus més enllà d'una part de la teulada, segons afirmen els Bombers de la Generalitat.