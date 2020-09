Detingut un manresà per desobeir la Policia Local en no posar-se la mascareta i portar estupefaents

La Policia Local de Manresa va detenir ahir un veí de Manresa, de 35 anys, per un delicte de resistència i desobediència greu en negar-se a posar-se la mascareta i a identificar-se quan els agents l'hi van requerir.

La sala de comandament de la Policia Local va rebre al voltant de 3/4 de 3 de la tarda una trucada informant que hi havia un grup de persones al Passeig consumint begudes alcohòliques, sense mantenir la distància de seguretat entre ells i la resta de vianants i sense fer ús de la mascareta.

En arribar al lloc indicat els agents van localitzar un grup de 4 homes, tres es van col·locar ràpidament la mascareta i van seguir les instruccions dels agents perquè no es tornés a repetir la situació. Però el quart home va continuar negant-se a fer ús de la mascareta tot i que la portava penjada del coll. A més a més, aquest home es va negar en tot moment a identificar-se als agents quan aquests l'hi van demanar diverses vegades.

Els agents de la Policia Local van denunciar administrativament l'home per no portar mascareta i també per portar substàncies estupefaents que se li van trobar en una butxaca.

Finalment, aquesta persona va ser detinguda per un delicte de resistència i desobediència greu.