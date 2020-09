Una dona acaba ferida després d'un intent de robatori a Manresa

Una dona ha resultat ferida després que un home intentés robar-li el bolso aquest matí a Manresa. Els fets han tingut lloc al voltant de 2/4 de 8 del matí al carrer de la Pujada del Castell, quan la víctima es dirigia a treballar. Un home l'ha assaltat per darrere intentant treure-li el bolso mitjançant la força, el què ha provocat que la dona s'hagi emportat un cop a la cara i diverses rascades al caure al terra per protegir les seves pertinences segons informa la Policia Local de Manresa.

Finalment l'home no ha aconseguit endur-se el bolso gràcies a la resistència de la víctima però ha aconseguit fugir. Quan l'assaltant ha fugit, la dona ha trobat a una patrulla de la Policia Local que l'ha acompanyat fins a l'hospital i, un cop atesa ha anat a denunciar els fets als Mossos d'Esquadra. Els agents de la Policia Local no han aconseguit localitzar l'home de moment però, juntament amb els Mossos d'Esquadra, estan investigant els fets per intentar localitzar-lo. Tot i això des de la Policia Local afirmen que serà complicat perquè la víctima no ha pogut veure bé al seu assaltant.