La conductora d'un cotxe s'accidenta i bolca a Castellbell

Una dona de 56 anys es va accidentar aquest dimecres a la mitjanit a Castellbell i el Vilar, al carrer de l'Estació. El turisme que conduïa va bolcar per causes que es desconeixen en aquest vial del nucli urbà i la dona va haver de ser atesa pel SEM per una possible fractura de clavícula, segons fonts dels Bombers, que van treballar al lloc de l'accident amb dues dotacions. La conductora ferida va ser traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.