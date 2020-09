Mor un manresà de 85 anys atropellat ahir al carrer Gaudí

Un home de 85 anys i veí de Manresa ha mort aquest migdia de dijous per les ferides que va patir ahir en ser atropellat per un cotxe al carrer Gaudí de la capital del Bages. Segons la Policia Local, els fets van tenir lloc cap a les 7 de la tarda, davant del número 69 de l'esmentat carrer. Un turisme Volkswagen Golf, conduït per un veí de Sant Salvador de Guardiola i de 52 anys, va envestir la víctima mentre feia maniobres i la va fer caure a terra. Els serveis d'emergència van traslladar l'home a l'hospital de Sant Joan de Déu en estat greu, però aquest dijous ha traspassat.