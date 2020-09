Accident amb un cotxe bolcat a Súria però sense ferits

Un vehicle ha patit una sortida de via i ha acabat bolcant aquest divendres al matí al municipi de Súria. L'accident ha tingut lloc a les 8.20 h del matí a la carretera BP-4313, que uneix Súria amb Balsareny, però no ha causat ferits. El conductor ha pogut sortir pel seu propi peu del turisme i ha resultat il·lès, segons fonts dels Bombers, que s'han desplaçat fins al lloc dels fets però no hi han intervingut.