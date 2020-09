Detenen dues persones per cinc presumptes robatoris amb força a Calaf

Detenen un home i una dona de 42 i 39 anys per cinc presumptes robatoris amb força a Calaf, tots dos de nacionalitat espanyola i veïns del municipi.Els fets van tenir lloc la matinada del 16 de setembre quan es va produir un robatori amb força en un botiga de l'Avinguda de Manresa. Uns desconeguts van forçar la porta i, un cop dins, van sostreure les monedes de la caixa enregistradora.

Poc després es va produir un altre robatori en un establiment del carrer Calamanda. En aquesta ocasió, van trencar la finestra i es van emportar el calaix de la caixa enregistradora. Durant l'operatiu de recerca els agents van trobar per la zona per on havien fugit els sospitosos, restes del calaix de la caixa i el telèfon mòbil d'un dels lladres.

Amb aquesta informació els agents es van dirigir al domicili del sospitós. El lladre, en veure els agents, va intimidar-los amb un ganivet de grans dimensions però finalment el van aconseguir detenir. Seguidament, els agents van localitzar i detenir el segon implicat, una dona de 39 anys. Als detinguts se'ls acusa de tres robatoris més comesos en comerços de Calaf, dos d'ells el 10 d'agost, i el tercer el passat 21 d'agost. Els detinguts, que tenien antecedents, han passat a disposició del jutjat en funcions de guàrdia d'Igualada.