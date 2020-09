Hospitalitzat el Pare Ramon Ribera-Mariné després de caure per un terraplè a Montserrat

El Pare Ramon Ribera-Mariné, de 71 anys, va ser traslladat aquest dijous a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell amb diagnòstic greu després de caure per un terraplè de 5 metres mentre estava caminant en direcció a l'ermita de Sant Dimes de Montserrat. Els fets van tenir lloc a les 8.54 del matí.

Segons afirmen els Bombers de la Generalitat, després de rebre l'avís es va desplaçar al lloc dels fets un helicòpter del grup de rescat del GRAE i una dotació terrestre. Bombers també afirmen que després de caure, Ribera havia quedat recolzat en una tanca d'on el van rescatar i, posterioment atendre. Els Bombers van rescatar a la persona de la tanca a les 10.19, llavors una ambulància el va portar fins a l'helicòpter del SEM que el va traslladar al Parc Taulí de Sabadell amb diagnòstic greu.

Fonts de l'Abadia de Montserrat asseguren que Ribera-Mariné evoluciona favorablement a Sabadell i que cap òrgan vital va quedar afectat per la caiguda. Tot i això, encara no se sap quants dies més haurà d'estar ingressat per recuperar-se de la forta caiguda.

El Pare Ramon Ribera-Mariné va celebrar el passat mes de maig 50 anys de professió com a monjo. A part de la vessant religiosa, Ribera és un gran coneixedor de la muntanya de Montserrat. Escalador, excursionista i un gran caminador fins al punt de que fa 25 anys va anar caminant de Montserrat a Sant Jaume de Galícia, un trajecte que va fer en un mes i que va tenir com a fruit un llibre on va plasmar la seva experiència.