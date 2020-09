A judici una trama de cultiu de maria amb una plantació al Pont

El proper dilluns es durà a terme un judici a l'Audiència Provincial de Barcelona contra una trama formada per nou persones que produïa i venia marihuana. L'organització centrava la seva activitat de cultiu en un domicili del Pont de Vilomara, on s'hi van trobar 613 plantes.

La fiscalia els acusa d'un delicte contra la salut pública, de pertinença a una organització criminal, d'ús de menors per a la seva activitat delictiva i de tinença il·lícita d'armes prohibides amb penes que poden anar dels 12 anys i mig fins a cinc anys depenent dels membres de la trama.

Segons l'acusació, l'organització es dedicava al cultiu, tall, recol·lecció, transport i distribució de marihuana. Es comunicaven entre ells mitjançant converses telefòniques en les quals utilitzaven un llenguatge acordat entre ells per amagar les seves pràctiques il·legals. Tenien plantes al Pont de Vilomara, a Sabadell, a Palau-solità i Plegamans i a Polinyà.

La trama estava dirigida per J.S.S., veí de Sabadell que s'encar-regava de localitzar els immobles en els quals establir els cultius de marihuana així com de la gestió de la compra d'aquesta substància. A més tenia una arma de foc il·legal que posava a disposició d'altres membres de la trama. La pistola va ser trobada al seu domicili però el gruix de munició es va trobar a l'immoble de Palau-solità i Plegamans. L'arma s'havia modificat per habilitar-la per disparar i s'havia substituït el número de sèrie original. En total es van trobar 160 cartutxos. Cap dels membres de la trama tenia llicència per disparar.

El fill menor d'edat del líder de la trama, que en el moment de la investigació tenia només 6 anys, també participava en la distribució de la droga, tal com s'ha pogut comprovar en les converses telefòniques registrades per la policia.

La plantació del Pont de Vilomara es va descobrir el 30 d'abril del 2015 quan durant un control de seguretat ciutadana que els Mossos havien muntat a la carretera C-58, a Monistrol de Montser-rat, van aturar el vehicle d'un dels membres de la trama. Durant l'escorcoll del cotxe els agents van localitzar diferents elements relacionats amb el cultiu de marihuana. En aquell moment es van detenir dos membres, que, en sortir lliures, van reprendre la seva activitat delictiva.