Jordi Pesarrodona s'enfronta avui al seu judici per desobediència greu

El judici a Jordi Pesarrodona, a qui se li imputa un cas de desobediència greu en la jornada de l'1-O, arrenca aquest dilluns a les 10 del matí a Manresa. La vista oral s'havia de celebrar en principi el 31 de març, però va ser ajornada per l'estat d'alarma.

La plataforma Bages pels Drets Civils ha convocat una concentració a les 9.30 h a l'entrada dels jutjats de Manresa per acompanyar l'exregidor de Sant Joan de Vilatorrada en l'inici del seu judici. L'ANC també ha difós la convocatòria de suport. Pesarrodona s'enfronta a una possible pena de dos anys d'inhabilitació per exercir cap càrrec o treball públic, a més d'una multa de 5.400 euros per haver participat en el referèndum de l'1-O.



«No em defensaré absolutament de res»

Ahir, Pesarrodona va ser l'encarregat de tancar l'acte de la Plataforma 3 d'Octubre, que es va dur a terme davant l'antiga seu d'Economia, a la Rambla de Catalunya amb Gran Via. Un centenar de persones amb estelades i pancartes de suport als presos van voler recordar els fets del 20 de setembre del 2017, amb l'entrada de la Guàrdia Civil a diferents departaments de la Generalitat i la multitudinària manifestació ciutadana.

"Demà [avui per al lector] plantaré cara i no em defensaré absolutament de res. Aniré a reconèixer que nosaltres érem a les escoles defensant el dret a l'autodeterminació", va etzibar l'activista, famós també per protestar amb un nas de pallasso el 20-S al Departament de Governació, al costat de dos agents de la Guàrdia Civil. "Demà [avui] també m'han fet un altre regal, ja que és el Dia Internacional de la Pau", va concloure Pesarrodona, que va ser animat pel centenar d'assistents amb una gran ovació i crits de 'No estàs sol!'.



Posicionament públic de càrrecs electes del Bages

Un total de 72 càrrecs electes del Bages, d'entre els quals 16 alcaldes, signen un posicionament de suport i solidaritat a Jordi Pesarrodona, acusat com a regidor que era, de desobediència a l'autoritat judicial, per la seva participació pacífica en la concentració del dia 1 d'octubre del 2017, davant el col·legi Joncadella, de Sant Joan de Vilatorrada.

El posicionament signat pels electes denuncia «la judicialització i persecució política que està patint Pesarrodona des de fa anys» i, al mateix temps, denuncia les actuacions de l'estat espanyol «perseguint, acusant i processant milers de persones pel fet de ser d'independentistes i haver exercit el seu dret a protesta».