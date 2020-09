Lluís Matamala rep el premi per la defensa del català en el món jurídic

El Consell de l'Advocacia Catalana va lliurar ahir a l'advocat gaianès Lluís Matamala Ribó i al president de l'Audiència de Tarragona, Joan Perarnau Moya, nascut a Berga, el XIV Premi Agustí Juandó i Royo, un guardó creat l'any 2004 amb l'objectiu de reconèixer aquelles persones o entitats que en la seva trajectòria professional s'hagin distingit per la defensa de la llengua catalana en l'àmbit jurídic i administratiu.

L'Auditori Felip Pedrell de Tortosa va ser l'escenari de l'acte, que va adoptar un format reduït i va disposar de totes les mesures de seguretat derivades de la irrupció de la covid-19. Hi van intervenir la consellera de Justícia, Ester Capella; la presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana i degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Maria Eugènia Gay; el president de la Comissió de Llengua del Consell i degà del Col·legi d'Advocats de Vic, Rogeli Montoliu; la degana del Col·legi de l'Advocacia de Tortosa, Marta Martínez, i l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé.

Lluís Matamala Ribó (Gaià, Bages,1951) és l'advocat que va presentar la primera demanda en català als jutjats de Manresa, l'any 1981. Aquell mateix any, quan s'acabava de llicenciar en Dret i amb la llei de divorci per estrenar, va presentar la primera demanda de divorci en català. Matamala ha estat reconegut amb el Premi Agustí Juandó i Royo per ser un referent per a advocats que opten per treballar en català davant els jutjats i el tribunals.

A banda d'haver estat pioner a normalitzar l'ús del català als jutjats, el jurat va valorar la seva actitud, integritat i defensa de la llengua catalana en l'àmbit de la justícia durant els seus 40 anys d'exercici de l'advocacia a Catalunya.