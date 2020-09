Trenquen els vidres de dotze cotxes a l'interior d'un pàrquing privat

Dotze cotxes amb els vidres trencats en una sola nit. Els fets van tenir lloc la nit de divendres a dissabte en un aparcament privat de la carretera del Pont de Vilomara i, segons van informar ahir els Mossos d'Esquadra, que van corroborar que havien rebut les denúncies dels afectats, els autors de la destrossa no es van endur res de l'interior dels vehicles, la qual cosa els fa pensar que no hi van trobar el que buscaven.

Uns fets molt semblants a aquests van tenir lloc el 22 d'agost passat. En aquella ocasió, van trencar els vidres i van robar a l'interior de sis vehicles que estaven aparcats al número 10 del carrer d'en Cirera, al Barri Antic de Manresa. Es tracta d'un pàrquing privat amb una cinquantena de places distribuïdes en dues plantes separades l'una de l'altra, de manera que només van resultar afectats els vehicles que hi havia aparcats a la planta inferior. La porta no estava forçada.

En el cas d'aquest cap de setmana, sempre segons informació facilitada pels Mossos d'Esquadra, es va tractar d'un «robatori amb força en grau de temptativa», atès que els lladres van trencar una o més finestres dels vehicles que hi havia a l'aparcament de la carretera del Pont, van remenar a l'interior i no es van endur res.