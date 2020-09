Pesarrodona declara que no va tenir res a veure en l'organització de l'1-O i que era un «ciutadà més»

L'exregidor de Sant Joan de Vilatorrada i pallasso, Jordi Pesarrodona, ha declarat davant del jutge que no va tenir "res a veure" amb l'organització de l'1-O i que va anar al centre de votació de l'Escola Joncadella com un "ciutadà més". Per la seva banda, el cap de l'operatiu de la Guàrdia Civil ha assegurat que va reconèixer Pesarrodona per la foto del nas de pallasso i ha afirmat que va veure clarament que exercia un lideratge sobre la gent que hi havia congregada a l'escola. L'agent també ha dit que van anar a Sant Joan de Vilatorrada perquè uns "agents informatius" havien vist que hi havia material electoral. Finalment, el cap de l'operatiu ha assegurat que van usar la força "de forma proporcional i sense ànim de venjança".