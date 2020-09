Un camió fa la tisora i s'accidenta a Oliana

Un camió va fer la tisora i es va accidentar aquest dilluns al vespre a Oliana, a l'Alt Urgell, sense provocar ferits. Els fets van tenir lloc a la carretera LV-5118 a les 19.20 h, segons informació dels Bombers, que hi van enviar una dotació. El conductor del camió no va resultar ferit i no hi va haver cap altre vehicle implicat en l'accident. Va ser ell mateix qui va avisar la grua per retirar el vehicle de la via.