La Policia Local d'Igualada sorprèn in fraganti un grup especialitzat en furts

La Policia Local d'Igualada ha interceptat un grup organitzat, format per tres homes multireincidents i especialitzat en furts, que es dedica a cometre aquesta mena de fets delictius desplaçant-se a diferents poblacions. Els fets van tenir lloc el dissabte a les 12.45 h quan un agent fora de servei va presenciar com tres individus van sostreure una bossa de mà a una dona en un supermercat d'Igualada i van fugir amb un vehicle. L'agent va donar les dades del vehicle al cap de torn i ràpidament una patrulla va localitzar el cotxe a la zona d'aparcament del Col·legi Dolors Martí.

Un cop interceptats, es van obrir diligències als tres individus per dos delictes de furts i estafa bancària i es va procedir a la detenció d'un d'ells. A més, al conductor del turisme amb què van intentar fugir del lloc se li va obrir diligències per un delicte contra la seguretat viària, ja que no disposava de permís de conduir.