Crema una caseta abandonada de la Guàrdia Civil a la Cerdanya

Una antiga caseta de la Guàrdia Civil s'ha incendiat aquest migdia a Vilallobent, nucli que pertany al terme municipal de Puigcerdà. Segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat, els serveis d'emergències han rebut l'alerta a les 12:44h i un total de set dotacions d'aquest cos, que han rebut el suport de la policia local, s'han desplaçat fins al lloc dels fets.

La caseta estava plena de brossa i presentava risc d'esfondrament, motiu pel qual en un primer moment els bombers han extingit l'incendi des de l'exterior, encara que al final han accedit al seu interior per comprovar que no hi havia ningú.