Detingut a Manresa per violència de gènere i trencar l'ordre d'allunyament

La Policia Local de Manresa va detenir aquest dimarts al vespre un home per presumpte delicte de violència habitual en l'àmbit de la llar i per no obeir l'ordre d'allunyament. Segons han informat fonts de la Policia Local els fets van passar cap a quart de nou del vespre quan un ciutadà va alertar els agents -que feien un servei al carrer Oms i de Prat- que hi havia una discussió entre una parella a l'interior d'un establiment al carrer Sant Maurici.

Els agents es van dirigir allà on van localitzar un adona acompanyada de dos fills petits i un home que havia estat la seva parella sentimental. A l'establiment, segons fonts policial, havia estat cridant i insultant a la dona. Un cop identificats tots dos, els agents van tenir coneixement que l'home tenia vident una ordre d'allunyament vers la dona a la qual havia estat escridassant. Per aquests motius, l'home va quedar detingut per un delicte de violència habitual en l'àmbit familiar i un altre delicte de trencament de condemna per no obeir l'ordre d'allunyament.