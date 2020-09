Quatre detinguts per robar palets en empreses de l'Anoia i el Baix Nord

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre homes per sostreure palets d'empreses de l'Alt Camp, Anoia, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Els arrestats, actuaven durant l'activitat normal de les empreses, amb la intenció de sostreure principalment palets i coure i no dubtaven d'utilitzar la violència si era necessari. La investigació continua oberta per tal de localitzar els possibles receptadors del material sostret i no es descarten més detencions.

Les detencions es van fer aquest dilluns 21 de setembre i els detinguts són quatre homes de nacionalitat romanesa, de 22 a 27 anys i veïns de Castelldefels. Se'ls acusa de ser els presumptes autors d'un delicte de robatori amb força i un delicte de furt. El jutge va deixar en llibertat els detinguts, que sumen un total de 27 antecedents.

La investigació es va iniciar a mitjans del mes d'agost, quan els investigadors van tenir coneixement de tres robatoris amb forca, cinc furts i un robatori amb violència en empreses de les comarques d'Abrera, Esparreguera, Masquefa, Barberà del Vallès, Sant Andreu de la Barca i Valls.

Les primeres gestions d'investigació van permetre identificar un grup de persones, majoritàriament de la mateixa família, amb alta activitat delictiva, ja que tots els fets els van cometre en un mes i gran mobilitat per tot el territori català. La intenció del grup, que actuava durant l'activitat normal de les empreses, era sostreure principalment palets i coure i no dubtaven d'utilitzar la violència si era necessari.

Finalment, el 21 de setembre, els investigadors van aconseguir detenir quatre membres del grup, concretament quatre homes, com a presumptes autors dels furts i dels robatoris.

Els detinguts, amb 27 antecedents policials anteriors, van passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

Així mateix, la investigació continua oberta per tal de localitzar els possibles receptadors del material sostret i no es descarten més detencions.