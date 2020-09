El motorista que va ferir tres persones al Passeig feia el «cavallet»

Arxiu particular

Atropellament anit al Passeig de Manresa | Arxiu particular

El motorista que va ferir tres persones al carrer Casanova, Manresa, a la cantonada amb el Passeig de Pere III, acabava d'arrencar la moto i intentava fer el "cavallet" -una cabriola que consisteix en aguantar la motocicleta només amb la roda posterior- va perdre el control del vehicle i va acabar estavellant-se contra la terrassa d'un establiment de la zona, segons van explicar fonts de l'Ajuntament de Manresa.

Es dona la circumstància, a més, que l'accident va tenir lloc en un punt restringit al trànsit, en el qual és necessari disposar d'autorització per circular-hi i, a més a més, l'estacionament hi està prohibit. Tot i això, de moment, el consistori no ha detallat si el motorista que va provocar l'accident disposava d'aquesta autorització.

A part de les tres persones que hi havia a la terrassa i que van resultar ferides, el mateix pilot també va resultar ferits. Per a tots quatre, el diagnòstic va ser de ferides caràcter lleu i després de ser atesos al mateix lloc dels fets, tres d'ells, inclòs el motorista, van ser traslladats pel SEM a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

L'accident, que es va produir cap a les nou del vespre d'aquest dimecres, va despertar la curiositat de moltes persones que passaven per la zona en aquell moment. Hi van acudir dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que es van situar just davant del Casino, i la Policia Local de Manresa.