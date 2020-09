Detenen un home a Abrera per amagar 16 quilos de marihuana a casa seva

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 20 de setembre a Abrera, dos homes de 43 i 45 anys, per agredir-ne a un altre a casa seva. Els fets van succeir als volts de les 11 de la nit quan una patrulla va rebre l'avís que un home estava sent apallissat al pati del seu domicili per dos individus. Quan els agents van arribar, l'home estava estirat a terra i immediatament va ser traslladat a l'hospital. Quan buscaven els agressors, els agents van trobar una bossa amb cabdells de marihuana amagada al pàrquing. Els dos agressors van ser localitzats i detinguts poc després a l'interior d'un vehicle amb documentació de la víctima que, l'endemà, després de rebre l'alta, també va ser detingut per tràfic de drogues.

La mateixa tarda del dia 21, es va realitzar una entrada i perquisició judicial al domicili del detingut on es van comissar setze quilos de marihuana envasada i llesta per a la seva distribució. També es va intervenir una màquina per envasar la droga i 190 grams de haixix.

Els arrestats van passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar l'ingrés a presó pel detingut per salut pública, amb vuit antecedents policials, i llibertat amb càrrecs per als altres dos homes.