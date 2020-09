Un home és atès per inhalació de fum en l'incendi d'un habitatge a Olesa

Un home va haver de ser atès aquest dimecres a la nit per inhalació de fum a causa d'un incendi al seu habitatge, a Olesa de Montserrat. El foc es va declarar a les 21.10 h en un pis al número 48 del carrer de Barcelona. L'origen de les flames era la campana extractora, segons fonts dels Bombers, que van enviar tres dotacions al lloc dels fets.

Quan els Bombers van arribar a l'immoble el foc ja era gairebé apagat. Van revisar l'habitatge i també l'escala de l'edifici amb una càmera tèrmica per controlar que no hi hagués punts calents i van ventilar la finca. El propietari del pis afectat per l'incendi va ser atès per inhalació lleu de fum, segons les mateixes fonts.