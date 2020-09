Els Mossos alerten de l'increment de furts a les sortides dels supermercats

En les darreres setmanes, els Mossos d'Esquadra han registrat un augment dels furts a les sortides dels supermercats a les comarques de la regió central, principalment al Bages i a l'Anoia. Es tracta d'una modalitat delictiva sense violència que afecta principalment les persones de més de seixanta anys. Les zones d'aparcament, les gasolineres i els accessos als supermercats són els punts negres d'aquesta tipologia de furts. Els Mossos afirmen que el nombre de casos s'ha disparat, amb 6 denúncies a les ciutats de Manresa i Igualada des de final d'agost.

L'àrea de comunicació dels Mossos ha confirmat a aquest diari l'increment d'aquesta pràctica. En la mecànica del robatori, hi intervenen almenys dues persones que estan coordinades. Habitualment, una d'elles interactua amb la víctima per tal de despistar-la en el moment que diposita la compra a l'interior del vehicle. Per tal d'iniciar la comunicació, els autors del furt s'inventen excuses, com per exemple l'existència d'una taca d'oli a sota del cotxe. D'aquesta forma, aconsegueixen que la víctima desviï l'atenció de les seves pertinences i, mentrestant, un altre autor entra en joc per robar els objectes de valor que pugui trobar dins del cotxe.

Aquests furts a les sortides dels supermercats ja s'havien produït de forma puntual al territori central, però no amb tanta freqüència, segons confirmen els Mossos. Per aquest motiu, treballen amb la hipòtesi que aquest increment de casos respon a l'existència d'un grup organitzat que es desplaça per diferents poblacions, i ara actua a la regió central. De fet, la Policia Local d'Igualada ha detingut en les darreres hores un grup organitzat, que dissabte passat va robar una bossa de mà a una dona en un supermercat de la ciutat.

Des de l'àrea de comunicació de Mossos sostenen que un dels motius pels quals pot haver proliferat aquesta pràctica «és per la seva fàcil reproducció». Una de les particularitats d'aquesta modalitat de furts és la manca de violència a l'hora de cometre el robatori. La poca infraestructura que es requereix per posar-los en pràctica podria provocar la creació de nous grups organitzats, alerten els Mossos.

Davant d'aquesta possibilitat, recomanen extremar les precaucions a les sortides dels supermercats. Els agents aconsellen estar alerta quan una persona desconeguda s'acosti al vehicle i no perdre de vista els objectes personals de valor.